La OMS dice que la cepa de 'E.coli' de los pacientes alemanes es desconocida
Se trata de una cepa no detectada hasta ahora de la que sólo se sabe que es "altamente tóxica y resistente a algunos antibióticos".
FACUA.org
España-02/06/2011
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado este jueves que la cepa de ‘e.coli’ encontrada en los pacientes alemanes y que ha causado 16 fallecimientos corresponde a una cepa desconocida hasta ahora, «altamente tóxica y resistente a algunos antibióti