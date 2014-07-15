Nuestras accionesPide a la Defensora del Pueblo que la recurra ante el Tribunal Constitucional

La Peccem denuncia por inconstitucional la Ley General de Telecomunicaciones

FACUA Castilla y León se suma a la reclamación como parte de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. La nueva norma obvia los potenciales problemas de salud que puede causar un despliegue masivo de las redes para el uso del espectro radioeléctrico.

FACUA.org
Castilla y León-15/07/2014
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La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem), de la que forma parte FACUA Castilla y León, ha pedido a la Defensora del Pueblo que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, de 9 de mayo, por no

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