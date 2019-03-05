La plataforma Aparcamientos Reina Sofía insta a la Junta a que haga gratuitos los parkings hospitalarios
El colectivo recuerda al presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, que en una reunión que mantuvieron en 2017 se comprometió a que, si llegaba a gobernar, eliminaría el pago por usar estas instalaciones.
FACUA.org
Andalucía-05/03/2019
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La plataforma ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, se ha dirigido este martes 5 de marzo al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y al consejero de Salud, Jesús Aguirre