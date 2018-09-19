La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva la PNL sobre la gratuidad de los párkings al pleno municipal de Córdoba
El colectivo ha pedido a los grupos municipales que apoyen la gratuidad general en el uso de los aparcamientos de hospitales y centros sanitarios públicos de Andalucía.
FACUA.org
Córdoba-19/09/2018
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Miembros de la Plataforma Ciudadana Aparcamientos Hospital Reina Sofía durante la presentación del manifiesto por la gratuidad del párking el pasado mes de mayo.
La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, sigue con sus reivindicaciones y ha pedido llevar al pleno municipal de Córdoba del próximo mes de octubre, a través de una moción, la Proposición No de Ley (PN