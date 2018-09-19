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La Plataforma Aparcamientos Reina Sofía lleva la PNL sobre la gratuidad de los párkings al pleno municipal de Córdoba

El colectivo ha pedido a los grupos municipales que apoyen la gratuidad general en el uso de los aparcamientos de hospitales y centros sanitarios públicos de Andalucía.

FACUA.org
Córdoba-19/09/2018
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La Plataforma Ciudadana Aparcamientos Reina Sofía, de la que forma parte FACUA Córdoba, sigue con sus reivindicaciones y ha pedido llevar al pleno municipal de Córdoba del próximo mes de octubre, a través de una moción, la Proposición No de Ley (PN

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