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La Policía desarticula una red para la compraventa de sustancias anabolizantes en Madrid y Cádiz

Detenidas seis personas que vendían fármacos a usuarios que frecuentaban centros deportivos y gimnasios.

FACUA.org
España-25/03/2008
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red dedicada a la distribución ilícita de sustancias anabolizantes, con la detención de seis personas en las provincias de Cádiz y Madrid que vendían fármacos a usuarios que frecuentaban centros

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