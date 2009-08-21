La Policía intercepta más de 2.000 dosis de la hormona del crecimiento compradas por Internet
Venían desde China a través de una empresa de paquetería, sin ningún control sanitario.
FACUA.org
España-21/08/2009
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Agentes de la Policía Nacional han interceptado más de 2.000 dosis de la hormona del crecimiento, cuyo destino final eran varios domicilios de Alicante y Elche, en esta misma provincia, y han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la salud públic