La Policía interviene medicamentos caducados en un establecimiento de Lorca
Entre los artículos intervenidos se encuentran varias cajas de pastillas de diversa composición, algunas de ellas caducadas y que en ningún momento habían sido sometidas al control de las autoridades sanitarias españolas o de la UE.
FACUA.org
Murcia-08/11/2013
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano de 43 años de edad como presunto responsable de un delito contra la salud pública tras intervenirse en su poder medicamentos no autorizados.
El detenido ponía a la venta los fármacos en el estable