Más noticiasSu responsable ha sido detenido

La Policía interviene medicamentos caducados en un establecimiento de Lorca

Entre los artículos intervenidos se encuentran varias cajas de pastillas de diversa composición, algunas de ellas caducadas y que en ningún momento habían sido sometidas al control de las autoridades sanitarias españolas o de la UE.

FACUA.org
Murcia-08/11/2013
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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un ciudadano de 43 años de edad como presunto responsable de un delito contra la salud pública tras intervenirse en su poder medicamentos no autorizados.

El detenido ponía a la venta los fármacos en el estable

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