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La revista 'Consumerismo', nominada en los premios 'Desarrollo sostenible' de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia

Los premios fueron entregados en el marco de la Convención de Responsabilidad Ambiental y Desarrollo Sostenible, en la que FACUA Murcia contó con un stand para exponer sus proyectos y actividades.

FACUA.org
Murcia-30/03/2007
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La revista Consumerismo ha recibido una nominación en la categoría de periodismo de los premios Desarrollo Sostenible, que otorga la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia.

La mención reconoce los más de vein

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