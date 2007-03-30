La revista 'Consumerismo', nominada en los premios 'Desarrollo sostenible' de la Consejería de Medio Ambiente de Murcia
Los premios fueron entregados en el marco de la Convención de Responsabilidad Ambiental y Desarrollo Sostenible, en la que FACUA Murcia contó con un stand para exponer sus proyectos y actividades.
FACUA.org
Murcia-30/03/2007
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La revista Consumerismo ha recibido una nominación en la categoría de periodismo de los premios Desarrollo Sostenible, que otorga la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la Región de Murcia.
La mención reconoce los más de vein