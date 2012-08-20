La sanidad valenciana pagará 30.000 euros por confundirse y operar a la paciente equivocada
La denunciante, que ingresó en el centro hospitalario para ser intervenida de tumoraciones intestinales, fue trasladada por error a quirófano para cogerle una vía central que debía practicársele a su compañera de habitación.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-20/08/2012
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La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 30.000 euros a una mujer hospitalizada en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy (Alicante) a la