La UE acuerda limitar el uso del edulcorante ciclamato
En los refrescos, el límite se bajará de los 400 miligramos por litro actuales a un máximo de 350. Además, se prohibirá su uso en ciertos tipos de golosinas y helados.
FACUA.org
Europa-20/05/2003
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El Consejo de Ministros de Competitividad de la UE (Mercado Interior, Industria e Investigación) alcanzó ayer un acuerdo político sobre una propuesta de la Comisión Europea para rebajar el uso del edulcorante ciclamato en los refrescos de los 400 miligramos por litro (