La UE aprueba definitivamente la norma que rebaja el precio de los SMS en el extranjero
Se fija como máximo 11 céntimos de euro por mensaje, frente a la media comunitaria actual de 29 céntimos.
FACUA.org
Europa-08/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes definitivamente la norma que impondrá una reducción de hasta el 60% de los mensajes de texto (SMS) enviados desde el extranjero a partir de julio, según la Comisión.
Gracias a este reglament