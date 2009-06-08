Más noticias

La UE aprueba definitivamente la norma que rebaja el precio de los SMS en el extranjero

Se fija como máximo 11 céntimos de euro por mensaje, frente a la media comunitaria actual de 29 céntimos.

FACUA.org
Europa-08/06/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los países de la Unión Europea (UE) aprobaron este lunes definitivamente la norma que impondrá una reducción de hasta el 60% de los mensajes de texto (SMS) enviados desde el extranjero a partir de julio, según la Comisión.

Gracias a este reglament

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos