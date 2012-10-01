La UE fracasa en la protección de la seguridad de los pasajeros
La propuesta de la Agencia Europea para la Seguridad Aérea permite que los pilotos puedan volar un avión y aterrizarlo después de llevar despiertos más de 22 horas.
FACUA.org
Europa-01/10/2012
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La Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EASA) ha publicado su propuesta final para regular las Limitaciones de Tiempo de Vuelo (FTL) para pilotos y auxiliares de vuelo. En los términos que plantea, dicha propuesta pondrá en peligro la seguridad aérea y tendrá