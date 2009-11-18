La UE impondrá un nuevo etiquetado sobre el consumo energético de los electrodomésticos
Los fabricantes estarán obligados a indicar el consumo siguiendo una escala en la que una A de color verde ocupa el lugar más alto y una G de color rojo el más bajo.
FACUA.org
Europa-18/11/2009
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La Unión Europea impondrá un nuevo etiquetado sobre el consumo energético de los electrodomésticos que deberá indicar claramente en qué nivel, del uno al siete, se clasifica el producto en cuestión atendiendo a su nivel de ahorro energético.