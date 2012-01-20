La UE introduce normas más estrictas de recogida y reciclaje de aparatos eléctricos y equipos electrónicos
La nueva directiva obligará a los Estados miembros a recoger el 45% de los equipos eléctricos en 2016 y el 65% en 2019.
FACUA.org
Europa-20/01/2012
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El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este jueves normas más estrictas de recogida y reciclaje de aparatos y equipos eléctricos y electrónicos como los frigoríficos, ordenadores y televisores en el conjunto de la UE después de alcanzar un acuerdo en segund