Más noticias

La UE investiga si marcas de televisores utilizan un 'software inteligente' para parecer más eficientes

Por el momento no existe una investigación oficial abierta, aunque la institución está rastreando las sospechas.

FACUA.org / Agencias
Europa-05/10/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Bruselas está analizando la información remitida por varios Estados de la Unión Europea (UE) sobre indicios de que varias marcas de televisores podrían haber manipulado los mismos con un software inteligente que reduce su consumo energético en el moment

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos