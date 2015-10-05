La UE investiga si marcas de televisores utilizan un 'software inteligente' para parecer más eficientes
Por el momento no existe una investigación oficial abierta, aunque la institución está rastreando las sospechas.
FACUA.org / Agencias
Europa-05/10/2015
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La alarma la han dado las autoridades de varios países de la Unión Europea.| Imagen: flickr.com/lge (CC BY 2.0)
Bruselas está analizando la información remitida por varios Estados de la Unión Europea (UE) sobre indicios de que varias marcas de televisores podrían haber manipulado los mismos con un software inteligente que reduce su consumo energético en el moment