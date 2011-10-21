La UE prolonga hasta marzo de 2012 la prohibición de importar semillas de Egipto por el brote de 'E. coli'
El embargo, que expiraba el 31 de octubre, se prorroga al constatar que las medidas adoptadas por las autoridades egipcias para evitar nuevas contaminaciones "no son suficientes".
FACUA.org
Internacional-21/10/2011
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La Unión Europea ha decidido prolongar hasta finales de marzo de 2012 la prohibición de importar algunos tipos de semillas procedentes de Egipto.
El embargo, que iba a expirar el 31 de octubre, se impuso a principios de julio tras descubrirse que las semillas eran el origen m