La Unión Europea prohibirá el cadmio en joyas, barras de soldadura y plásticos
La nueva legislación entrará en vigor en diciembre de 2011 por considerar la sustancia cancerígena.
FACUA.org
Europa-23/05/2011
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La UE prohibirá el cadmio, una sustancia considerada cancerígena, en joyas, barras de soldadura y todos los plásticos desde diciembre de 2011, según ha anunciado este viernes el Ejecutivo comunitario.
Bruselas ha detectado una presencia elevada de cadmio en art&