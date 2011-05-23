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La Unión Europea prohibirá el cadmio en joyas, barras de soldadura y plásticos

La nueva legislación entrará en vigor en diciembre de 2011 por considerar la sustancia cancerígena.

FACUA.org
Europa-23/05/2011
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La UE prohibirá el cadmio, una sustancia considerada cancerígena, en joyas, barras de soldadura y todos los plásticos desde diciembre de 2011, según ha anunciado este viernes el Ejecutivo comunitario.

Bruselas ha detectado una presencia elevada de cadmio en art&

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