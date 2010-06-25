Las asociaciones de consumidores recurren ante el Constitucional la negativa de investigar a Air Comet
Esto sirvió para rechazar la apertura de la causa contra sus propietarios por presunta estafa.
FACUA.org
España-25/06/2010
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La principales asociaciones de consumidores presentaron este viernes un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión de la Audiencia Nacional de no reconocer su legitimidad para representar a los cerca de 1.000 pasajeros afectados por el cierre de Air Comet. Esto si