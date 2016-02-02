Las autoridades chinas detienen a 21 personas acusadas de estafar a casi un millón de inversores
Los cabecillas de la trama utilizaban una plataforma de préstamos entre particulares para recibir inversiones que tenían que ser dedicados a una serie de proyectos que en realidad eran falsos.
FACUA.org / Europa Press
Internacional-02/02/2016
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Las autoridades chinas han detenido a 21 personas acusadas de estafar unos 50.000 millones de yuanes (6.995 millones de euros) a casi un millón de inversores a través de E-zubao, la mayor plataforma china de préstamos entre particulares (P2P), cuyo funcionamiento se asemejar&