Más noticiasLos consumidores con TUR pueden verse afectados por un "incremento de sustancial" de la tarifa, según ACIE

Las comercializadoras eléctricas advierten de la "alarmante" subida de la luz en el mercado mayorista

El precio medio de la semana pasada superó en alrededor de un 60% al de la semana anterior, a pesar de que las reservas hidráulicas se encuentran al 56%, 21 puntos por encima de las existentes en la misma fecha del año pasado.

FACUA.org
España-16/12/2013
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La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) expresa su «preocupación, sorpresa e incomprensión» ante la «alarmante» escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como pool.

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