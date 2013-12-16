Las comercializadoras eléctricas advierten de la "alarmante" subida de la luz en el mercado mayorista
El precio medio de la semana pasada superó en alrededor de un 60% al de la semana anterior, a pesar de que las reservas hidráulicas se encuentran al 56%, 21 puntos por encima de las existentes en la misma fecha del año pasado.
FACUA.org
España-16/12/2013
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La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) expresa su «preocupación, sorpresa e incomprensión» ante la «alarmante» escalada de precios de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como pool.
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