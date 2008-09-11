Las comunidades aceptan la propuesta de Soria de incluir el tratamiento de la lipoatrofia en la cartera del Sistema Nacional de Salud
Podría estar lista para el último trimestre de 2009.
FACUA.org
España-11/09/2008
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El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha dado el visto bueno a la medida propuesta por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que dirige Bernat Soria, de incorporar a la Cartera común de Servicios del SNS el tratamiento reparador de la lipoatrofia fa