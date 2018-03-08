Las #ConsumidorasenAcción de FACUA se movilizan en una jornada histórica
Las activistas han participado en concentraciones, manifestaciones y lecturas de manifiestos en numerosas ciudades del país.
FACUA.org
España-08/03/2018
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Las activistas de FACUA-Consumidores en Acción y sus organizaciones territoriales se han sumado a las movilizaciones en una jornada histórica que marcará un antes y un después en la lucha por la igualdad.
Durante esta jornada de lucha las activistas, entre ellas