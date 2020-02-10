Las ITV piden que se prohíba renovar el seguro de un vehículo si no pasa la inspección técnica
Es una de sus medidas para luchar contra el absentismo de los conductores a la hora de pasar la inspección técnica de sus vehículos, que llega al 20%.
Europa Press
España-10/02/2020
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La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-ITV) ha solicitado que se prohíba renovar el seguro de un automóvil si no ha pasado la ITV.
Tal como ha indicado la aso