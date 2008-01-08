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Las mejoras en las condiciones de vida de las gallinas ponedoras aumentará los costes de producción en 1 céntimo de euro por huevo

La CE mantiene la fecha de 2012 para prohibir la cría de gallinas en jaulas en batería.

FACUA.org
Europa-08/01/2008
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La Comisión Europea mantiene el 1 de enero de 2012 como la fecha en la que deberá prohibirse definitivamente la cría de gallinas ponedoras en jaulas en batería y su sustitución por jaulas acondicionadas en virtud de un informe que dio a conocer hoy que subraya l

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