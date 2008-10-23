Las nuevas constituciones de Ecuador y Bolivia incorporan la protección de los consumidores
Se trata de nuevos avances en la defensa de los derechos civiles de los gobiernos de Correa y Morales.
FACUA.org
América-23/10/2008
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La nueva Constitución de Ecuador, aprobada el pasado 28 de septiembre, incorpora un apartado con cuatro artículos dedicados a la protección de los consumidores. También la futura Constitución de Bolivia, que se someterá a referéndum el 25 de enero,