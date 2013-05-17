Las petroleras han aumentado un 31% sus márgenes en los precios de la gasolina entre enero y abril
La Comisión Nacional de la Energía confirma que los precios bajan los lunes, día en que se facilitan los datos a Bruselas, para subir durante la semana.
FACUA.org
España-17/05/2013
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Los márgenes brutos de la actividad de distribución de gasolina y gasóleo se han incrementado en los cuatro primeros meses del año en un 31% y en un 13%, respectivamente, y han llegado a alcanzar puntualmente valores de 20 céntimos por litro, a pesar de la ca&ia