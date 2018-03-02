Las profesionales de la comunicación de FACUA firman el manifiesto #LasPeriodistasParamos en apoyo al 8M
Se suman a las miles de periodistas de toda España que llaman a participar en la movilización feminista.
FACUA.org
España-02/03/2018
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Las profesionales de la comunicación de FACUA-Consumidores en Acción han firmado el manifiesto #LasPeriodistasParamos en apoyo a la movilización feminista del 8 de marzo. Se trata de las periodistas Ángeles Castellano, directiva de FACUA,