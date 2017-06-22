Las tarifas de ITV varían hasta el 102% en función de la comunidad, según el estudio de FACUA
Asturias, con un 4,5% de subida, ha sido la comunidad que ha registrado un mayor incremento en las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos de 2017.
FACUA.org
España-22/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El estudio de FACUA-Consumidores en Acción sobre las tarifas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) obligatoria arroja unas diferencias de hasta un 102%, en función de la comunidad autónoma en la que se realice. [