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Las ventas de cigarrillos se desploman un 17% en los once primeros meses del año

La comercialización de picadura de liar bajó un 6,6%, pero se dispararon las ventas de picadura de pipa debido a que se está utilizando para liar por su menor precio, según el sector.

FACUA.org
España-27/12/2011
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Las ventas de cigarrillos cayeron un 17% entre enero y noviembre al comercializarse 2.762,94 millones de cajetillas, 569,85 millones menos que en el mismo periodo de 2010, según los últimos datos publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.

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