Las ventas de cigarrillos se desploman un 17% en los once primeros meses del año
La comercialización de picadura de liar bajó un 6,6%, pero se dispararon las ventas de picadura de pipa debido a que se está utilizando para liar por su menor precio, según el sector.
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España-27/12/2011
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Las ventas de cigarrillos cayeron un 17% entre enero y noviembre al comercializarse 2.762,94 millones de cajetillas, 569,85 millones menos que en el mismo periodo de 2010, según los últimos datos publicados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos.
Este comportamiento de