Las vergonzosas 'mejoras' del Gobierno en el bono social: aire acondicionado gratis 2 horas al mes
FACUA critica también que siga sin darse acceso a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos en el bono social aprobado por el Ejecutivo anterior.
FACUA.org
España-05/10/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera vergonzosas las mejoras que presenta hoy el Gobierno en el bono social eléctrico, las cuales se resumen en un ínfimo incremento en el reducido número de kWh bonificados. En resumen, el equivalente a entre dos y cinco hora