Levantada la prohibición de capturar y comercializar moluscos bivalvos de Punta Umbría a Doñana
Tras comprobar que han desaparecido las toxinas que afectaban al caladero en la zona exterior del dique Juan Carlos I.
FACUA.org
Andalucía-21/04/2009
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La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca de Huelva levantó el martes la prohibición de capturar y comercializar todas las especies de moluscos bivalvos en Punta Umbría, Mazagón, Matalascañas y zona marítima de Doñana tras comprobar qu