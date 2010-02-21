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Lidl afirma que no ha vendido en España los quesos supuestamente contaminados con listeria

Se trata de productos del fabricante austríaco Prolactal que sólo se habrían comercializado en los establecimientos de Alemania, República Checa y Eslovaquia.

FACUA.org
España-21/02/2010
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La cadena de supermercados Lidl ha confirmado a la agencia EFE que no ha puesto a la venta en sus supermercados españoles ninguna de las dos variedades de quesos del fabricante austríaco Prolactal, presuntamente contaminados con bacterias de listeria.

Así lo han asegu

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