Limones (7,4%), uvas blancas (6,7%) y naranjas (4,2%), los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo
El precio de las zanahorias se ha disparado más de un 23% en el último año. Los limones y los champiñones laminados también han subido un 21 y un 7,5% respectivamente desde mayo de 2025.
FACUA.org
España-15/05/2026
Limones, uvas blancas sin semillas y naranjas son los alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción en el que analiza la evoluci