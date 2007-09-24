L'Oréal aclara en su publicidad que las pestañas que luce Penélope Cruz son postizas
FACUA reclamó a L'Oréal España que modificara los anuncios de su máscara de pestañas Telescopic, al igual que hizo en el Reino Unido.
FACUA.org
España-24/09/2007
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L’Oréal ha modificado el spot protagonizado por Penélope Cruz que emite en España para aclarar que las pestañas telescópicas que luce la actriz son postizas. La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) se dirigi&oacut