Los 27 perfilan un acuerdo hortofrutícola con transición hacia el fin de la ayuda a la industria
España, optimista con el posible resultado, pide más tiempo hasta el fin de las subvenciones y seguros ante crisis.
FACUA.org
Europa-11/06/2007
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Los ministros europeos de Agricultura y Pesca avanzaron hoy hacia la consecución, presumiblemente mañana, de un acuerdo político para reformar el sector de frutas y hortalizas que, tal y como figura en la última propuesta de compromiso, incluiría un periodo de t