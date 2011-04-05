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Los adolescentes que consumen alcohol en atracones pueden sufrir daños cerebrales de adultos

Les generarán problemas para adaptarse con éxito a las cambiantes situaciones de la vida adulta.

FACUA.org
Internacional-05/04/2011
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Los adolescentes que practican binge drinking o consumo de alcohol en atracones podrían sufrir cambios en el cerebro que les generarán problemas para adaptarse con éxito a las cambiantes situaciones de la vida adulta. Así lo demuestra un estudio realizado por

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