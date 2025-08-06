Nuestras acciones

Los afectados por la incidencia en la línea de tren Madrid-Sevilla pueden pedir el reembolso de la totalidad del billete

Los compromisos propios de Renfe establecen que deben devolver el 100% de coste del billete si hay un retraso superior a 30, 60 o 90 minutos, en función del tipo de transporte.

06/08/2025

FACUA-Consumidores en Acción advierte a todos los usuarios que se hayan podido ver afectados por la incidencia que tuvo lugar este martes 5 de agosto en la línea ferroviaria que une Madrid y Sevilla y que ha provocado retrasos en multitud de trenes que tienen derecho al reembolso de la totalidad

