Los afectados por la incidencia en la línea de tren Madrid-Sevilla pueden pedir el reembolso de la totalidad del billete
Los compromisos propios de Renfe establecen que deben devolver el 100% de coste del billete si hay un retraso superior a 30, 60 o 90 minutos, en función del tipo de transporte.
España-06/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción advierte a todos los usuarios que se hayan podido ver afectados por la incidencia que tuvo lugar este martes 5 de agosto en la línea ferroviaria que une Madrid y Sevilla y que ha provocado retrasos en multitud de trenes que tienen derecho al reembolso de la totalidad