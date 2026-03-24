Moeve pasa a tener los precios medios del gasóleo y la gasolina más caros de las diez principales cadenas de gasolineras
FACUA insiste en reclamar la fijación de topes a los precios ya que el maquillaje fiscal no va a impedir que la gasolina y el gasóleo sigan subiendo de forma abusiva, por encima del incremento de costes que puede derivarse de la guerra.
FACUA.org
España-24/03/2026
Moeve ha pasado a tener los precios medios del gasóleo y la gasolina más caros de las diez principales cadenas de gasolineras, según los últimos datos recopilados por FACUA-Consumidores en Acción a primera hora de la tarde de este martes 24 de marzo.
FACUA realiza sus seguimientos diar