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Moeve pasa a tener los precios medios del gasóleo y la gasolina más caros de las diez principales cadenas de gasolineras

FACUA insiste en reclamar la fijación de topes a los precios ya que el maquillaje fiscal no va a impedir que la gasolina y el gasóleo sigan subiendo de forma abusiva, por encima del incremento de costes que puede derivarse de la guerra.

FACUA.org
España-24/03/2026

Moeve ha pasado a tener los precios medios del gasóleo y la gasolina más caros de las diez principales cadenas de gasolineras, según los últimos datos recopilados por FACUA-Consumidores en Acción a primera hora de la tarde de este martes 24 de marzo.

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