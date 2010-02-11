Los afectados por migrañas afrontan el doble de probabilidades de sufrir ataques cardiacos
También aumentan el peligro de otros problemas de salud como la diabetes, la presión cardiaca, el colesterol y hasta los derrames cerebrales.
FACUA.org
Internacional-11/02/2010
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Los pacientes de migrañas afrontan el doble de probabilidades de sufrir ataques cardiacos en comparación con quienes no tienen ese trastorno, según un estudio difundido por la revista Neurology y del que informa EFE.
Investigadores del Colegio Albert Einstein de la U