Los alimentos sin gluten son de media un 153% más caros: FACUA vuelve a pedir al Gobierno un programa de ayudas económicas a celiacos

El análisis de la asociación ha tomado como referencia una muestra de un centenar de productos, con y sin gluten, a la venta en seis grandes cadenas de distribución.

España-07/10/2025

FACUA-Consumidores en Acción ha detectado diferencias de precios de hasta un 451% en alimentos aptos para personas celiacas con respecto a otros de similares características pero con gluten. Esta es una de las conclusiones que se extrae de un estudio realizado por la asociación sobre un centenar

