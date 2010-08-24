Los casi 100.000 seguros vendidos en Europa por Ineas vencerán el próximo 31 de agosto
Los administradores investigarán este otoño las causas de los problemas en la aseguradora holandesa.
FACUA.org
Europa-24/08/2010
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Los casi 100.000 seguros de automóvil vendidos en Europa por la aseguradora holandesa Ineas, intervenida el pasado 24 de junio por el Tribunal de Amsterdam debido a sus problemas económicos, vencerán el próximo 31 de agosto, quedando sin efecto a partir de esa fecha pa