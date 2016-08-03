Los chats de WhatsApp no se eliminan por completo aunque se borre el historial de conversaciones
Un investigador demuestra que, de no desinstalarse completamente la aplicación, la base de datos queda intacta y los archivos pueden recuperarse a través de cualquier sistema de copia de seguridad remota.
Europa Press
Internacional-03/08/2016
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Los chats de WhatsApp no se destruyen, sino que quedan almacenados después de haber pulsado sobre eliminar, borrar o archivar. Incluso después de haber pulsado en borrar todos los chats. Las conversaciones de la aplicación de mensajería sólo se bo