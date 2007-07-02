Los cobros irregulares en la tarifa Mi Gente de Movistar pueden superar los 21 euros mensuales por cada cliente afectado
FACUA recomienda a todos los usuarios que verifiquen sus facturas y reclamen las correspondientes devoluciones si no les han activado los números elegidos.
FACUA.org
España-02/07/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) advierte que los cobros irregulares en la tarifa Mi Gente de Movistar pueden superar los 21 euros mensuales por cada cliente afectado con contrato de pospago, los más numerosos, y los 10 euros en el caso de los de prepago.<