Los consumidores eligen por quinta vez a Movistar La Peor Empresa del Año
Ha subido en cuatro ocasiones las tarifas de Movistar Fusión tras lanzarlas al mercado con el reclamo de que las mantendría "para siempre".
FACUA.org
España-28/03/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los consumidores han elegido a Movistar como La Peor Empresa del Año. En la octava edición de estos premios, convocados por FACUA-Consumidores en Acción, la multinacional española de telecomunicaciones ha recibido el 37% de los votos. Junto a ella estaban nominadas Volkswagen, que ha sido la segu