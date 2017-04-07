Los consumidores exigen a la Junta el cumplimiento de la Ley de Salud de Andalucía
Denuncian la pérdida de derechos de la ciudadanía ante el sistema sanitario público andaluz.
FACUA.org
Andalucía-07/04/2017
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La Junta de Andalucía diseñó en el año 1998 un modelo de participación social en el ámbito sanitario, pero desde entonces el resultado es deficitario. | Imagen: Lydia López.
El Consejo de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía (Cpcua), máximo órgano de consulta y participación de los consumidores de la comunidad y del que forma parte FACUA Andalucía, con ocasión del Día Mundial de la Salud exige a la Junta que d