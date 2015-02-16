Los enfermeros acudirán a la Fiscalía General del Estado para que actúe de oficio contra las doulas
Este oficio no está reconocido ni amparado por la ley, vulnera competencias y no están organizadas en colegios profesionales oficiales.
Europa Press
España-16/02/2015
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El presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, ha informado este lunes 16 de febrero de que van a acudir a la Fiscalía General del Estado para que actúe de oficio contra las doulas, porque atienden partos sin titulación of