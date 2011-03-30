Los españoles son los europeos con menos conocimientos sobre los tratamientos para dejar de fumar
A pesar de que el 75% de los fumadores cree que el tabaco debería ser considerado y tratado como un problema médico, tan sólo el 11% de los que han intentado dejar de fumar alguna vez tienen un buen conocimiento acerca de las consultas y tratamientos.
FACUA.org
Europa-30/03/2011
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A pesar de que el 75% de los fumadores españoles cree que el tabaco debería ser considerado y tratado como un problema médico, tan sólo el 11% de los que han intentado dejar de fumar alguna vez tienen un buen conocimiento acerca de las consultas y tratamientos de cesac