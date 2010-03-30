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Los farmacéuticos exponen al Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía sus principales preocupaciones sobre la receta

Es obligatoria para retirar de la farmacia cualquier medicamento de prescripción, y debe ajustarse a los requisitos legalmente establecidos.

FACUA.org
Andalucía-30/03/2010
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Durante el desarrollo del pleno ordinario del Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía (CCUA), celebrado el 26 de marzo, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cacof), Manuel Arenas, planteó ante el máximo órg

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