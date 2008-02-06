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Los fumadores son cuatro veces más propensos a dormir mal, según un estudio

Realizado en EE.UU. por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.

FACUA.org
América-06/02/2008
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Una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Estados Unidos) muestra que los fumadores son cuatro veces más propensos que quienes no fuman a sentirse cansados después de una noche de sueño.

Los investigadores, que pu

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