Los fumadores son cuatro veces más propensos a dormir mal, según un estudio
Realizado en EE.UU. por investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.
FACUA.org
América-06/02/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Una investigación de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore (Estados Unidos) muestra que los fumadores son cuatro veces más propensos que quienes no fuman a sentirse cansados después de una noche de sueño.
Los investigadores, que pu