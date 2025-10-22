Los huevos han subido hasta un 26% en octubre en las principales cadenas de distribución
La asociación ha realizado un estudio sobre la evolución del precio de 62 formatos y marcas de huevos. Se trata del alimento básico que más ha subido en el último año. Se han producido subidas paralelas en Mercadona, Lidl, Aldi y Dia.
FACUA.org
España-22/10/2025
FACUA-Consumidores en Acción ha detectado a principios de octubre subidas de precios de hasta el 26% en los huevos a la venta en las grandes cadenas de distribución del país, el alimento básico que más se ha encarecido en el último año. Esta conclusión se extrae del estudio realizado por la asoc